14 апреля в Нижнем Новгороде прошла встреча рабочей группы, которая определила дальнейший вектор деятельности в создании кластера легкой промышленности Нижегородской области.

В обсуждении приняли участие директор ИД «Нижегородская правда» Екатерина Чудакова, директор АНО «Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» Денис Румянцев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Сергей Соколов, председатель Союза дизайнеров России в Нижегородской области Ольга Рыхлова.

Было принято решение об организации экспертного и координационного советов кластера легкой промышленности Нижегородской области.

Целью координационного совета станет стратегическое управление развитием кластера, определение ключевых направлений его развития, стратегическое планирование, утверждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов деятельности Кластера.

Экспертный совет возьмется за разработку рекомендаций по объединению усилий предприятий-участников кластера в целях решения главной задачи — повышения конкурентоспособности предприятий кластера. А также он будет оказывать содействие в изучении и обсуждении вопросов, связанных с изучением передового отечественного и зарубежного опыта, перспективных научно-технических направлений, видов продукции, комплектующих деталей и материалов, по которым участникам кластера может быть обеспечена конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках, в организации методической и консультационной помощи и т. д.