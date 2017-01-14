Социальная реклама «Приди в приют, забери друга» стала одним из победителей Всероссийского конкурса

Городской центр градостроительства и архитектуры администрации Нижнего Новгорода занял второе место в номинации «Лучшая наружная реклама» на Всероссийском конкурсе социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс». Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

В этом году на суд жюри конкурса было представлено 450 работ из 75 регионов Российской Федерации в номинациях: «Лучшая видео-реклама», «Лучшая аудио-реклама», «Лучший плакат», «Лучший буклет», «Лучшая интернет-реклама», «Лучшая рекламная кампания», «Лучшая наружная реклама».От Нижнего Новгорода на конкурс был представлен проект «Приди в приют, забери друга», направленный на оказание помощи безнадзорным животным в Нижнем Новгороде. Он начался в 2015 году по инициативе директора Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» Владимира Гройсмана. На 30 рекламных плакатах формата 6 на 3 метра, расположенных во всех районах Нижнего Новгорода, были размещены плакаты с изображением собак, и призывом прийти в приют и забрать животное.В прошлом году они появлялись на остановках, в рекламе лифтов и на других рекламных площадках.В наступившем году проект продолжит свою работу. Благодаря ему многие нижегородцы забрали животных из приюта домой.

Всероссийский конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» организован международной медиа-группой «Россия сегодня». Его целью является развитие социальной рекламы как эффективного инструмента утверждения цивилизационных и гуманитарных стандартов. Конкурс призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным вопросам. В состав жюри входят представители федеральных органов государственной власти, лидеры рекламной индустрии, средств массовой информации, деятели искусства, науки, эксперты в области государственных коммуникаций. Председателем жюри является генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселёв.