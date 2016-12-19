Социальная политика - главный приоритет в работе ЗСНО на 2017 год

09:45 — 20.12.2016

 Елисавета Торопова


19 декабря председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел встречу с представителями ведущих региональных СМИ. Главными темами стали итоги работы областного парламента в 2016 году.

«Все мы знаем, что российская и региональная экономика переживает непростые времена, но ситуация начинает стабилизироваться, мы видим позитивные тенденции. В масштабе страны значимым событием стало избрание нового созыва Государственной Думы РФ. А важнейшим событием в жизни регионального парламента, безусловно, стали состоявшиеся в сентябре выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 6 созыва», — сказал Евгений Лебедев.

По словам председателя областного парламента, изменилась структура Собрания. 

«Произошло перераспределение полномочий между комитетами, что привело к увеличению их количества до 11. Это нормальная практика. Времена меняются, появляются новые задачи. Нужно наращивать налогооблагаемую базу, больше внимания уделять вопросам развития малого и среднего бизнеса, имущественных и земельных отношений, дорожной и транспортной инфраструктуры — это особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу. Новые комитеты смогут более детально и тщательно прорабатывать вопросы по предмету их ведения», — добавил Евгений Лебедев.

Всего в 2016 году прошло 12 заседаний Законодательного Собрания Нижегородской области. Было рассмотрено более 400 вопросов, принято более 170 областных законов. Внесено 145 изменений в действующие законы области.

«Важно отметить, что впервые за 10 лет бюджет области на будущий год сформирован с профицитом. Это направлено, в первую очередь, на снижение долговой нагрузки региона и, как следствие, дополнительную экономию бюджетных средств», — отметил Евгений Лебедев. В соответствии с Уставом области выдержана социальная направленность бюджета — расходы на отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физкультура и спорт) составят в 2017 году почти 84,3 млрд. рублей или 70% в общих расходах бюджета.

«Обсуждение проекта областного бюджета проходило горячо. Но обратите внимание — по этому закону и по передаче муниципалитетам градостроительных полномочий мы после бурных дискуссий пришли к консолидированной позиции. И это очень важно для конструктивной работы парламента», — подчеркнул Евгений Лебедев.

Среди принятых решений Евгений Лебедев особо отметил продление действия закона, предусматривающего ежемесячную денежную компенсацию расходов по выплате взносов на капитальный ремонт. Льготу получают одиноко проживающие неработающие пенсионеры — собственники жилых помещений, а также семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Размер компенсации составляет для людей, достигших возраста 70 лет — 50% размера взноса на капремонт, достигших возраста 80 лет — 100%.

«Закон действовал до 31 декабря 2016 года. Мы продлили срок действия закона до 31 декабря 2017 года. Документ был принят единогласно. Законодательное Собрание и правительство области проводят комплексную системную работу, направленную на поддержку старшего поколения», — сказал Евгений Лебедев.

В 2016 году депутаты внесли изменения в областные законы, по которым для льготных категорий граждан предоставляются бесплатные земельные участки для жилищного строительства. Раньше, если многодетная семья не успела построить дом за отведенные законом 3 года, то его действие могло быть продлено еще на 3 года (действовала формула «3 3»). В собственность земельный участок предоставлялся после завершения строительства дома. Теперь эта формула изменена на формулу «5 5».

«Мы прекрасно понимаем, что многодетной семье было очень трудно уложиться в максимально отведенный законом 6-летний срок для строительства дома. В сегодняшних непростых экономических условиях это еще более очевидно. Поэтому мы и приняли решение увеличить максимальный срок аренды земельного участка до 10 лет», — отметил Евгений Лебедев.

В июле был принят закон «О патриотическом воспитании в Нижегородской области». «Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Закон очень важный и направлен, в первую очередь, на подрастающее поколение. Если человек с малых лет получает необходимые знания об истории своей страны, региона, города поселка, если он уважает традиции предков и воспитан на лучших примерах, то он, безусловно, вырастет настоящим гражданином и патриотом», — добавил Евгений Лебедев.

Говоря о планах работы на 2017 год, Евгений Лебедев подчеркнул, что по-прежнему главным приоритетом будет социальная политика — поддержка отдельных категорий граждан, развитие социальной инфраструктуры — системы образования, здравоохранения, культуры и спорта.

«Будем продолжать работу над бюджетом, помогать правительству в поиске дополнительных доходных источников, своевременно вносить изменения в законы, направленные на развитие региона и повышение качества жизни жителей области», — заключил Евгений Лебедев.

«>

Теги: Политика

Материалы по теме:

22.12.2016

Политика-2016. Итоги года

Мы вспомнили, что нового принёс нам 2016 год.

21.12.2016

Бессмысленная трусость

Об убийстве за дело и за безделье.

20.12.2016

Нижегородская область вошла в десятку лидеров по уровню жизни населения

По итогам года из ТОП-10 «вылетели» Мурманская, Калужская области и Татарстан.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.