Социальная политика - главный приоритет в работе ЗСНО на 2017 год

19 декабря председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел встречу с представителями ведущих региональных СМИ. Главными темами стали итоги работы областного парламента в 2016 году.

«Все мы знаем, что российская и региональная экономика переживает непростые времена, но ситуация начинает стабилизироватьс я, мы видим позитивные тенденции. В масштабе страны значимым событием стало избрание нового созыва Государственной Думы РФ. А важнейшим событием в жизни регионального парламента, безусловно, стали состоявшиеся в сентябре выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 6 созыва», — сказал Евгений Лебедев.

По словам председателя областного парламента, изменилась структура Собрания.

«Произошло перераспределени е полномочий между комитетами, что привело к увеличению их количества до 11. Это нормальная практика. Времена меняются, появляются новые задачи. Нужно наращивать налогооблагаемую базу, больше внимания уделять вопросам развития малого и среднего бизнеса, имущественных и земельных отношений, дорожной и транспортной инфраструктуры — это особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу. Новые комитеты смогут более детально и тщательно прорабатывать вопросы по предмету их ведения», — добавил Евгений Лебедев.

Всего в 2016 году прошло 12 заседаний Законодательного Собрания Нижегородской области. Было рассмотрено более 400 вопросов, принято более 170 областных законов. Внесено 145 изменений в действующие законы области.

«Важно отметить, что впервые за 10 лет бюджет области на будущий год сформирован с профицитом. Это направлено, в первую очередь, на снижение долговой нагрузки региона и, как следствие, дополнительную экономию бюджетных средств», — отметил Евгений Лебедев. В соответствии с Уставом области выдержана социальная направленность бюджета — расходы на отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физкультура и спорт) составят в 2017 году почти 84,3 млрд. рублей или 70% в общих расходах бюджета.

«Обсуждение проекта областного бюджета проходило горячо. Но обратите внимание — по этому закону и по передаче муниципалитетам градостроительны х полномочий мы после бурных дискуссий пришли к консолидированно й позиции. И это очень важно для конструктивной работы парламента», — подчеркнул Евгений Лебедев.

Среди принятых решений Евгений Лебедев особо отметил продление действия закона, предусматривающе го ежемесячную денежную компенсацию расходов по выплате взносов на капитальный ремонт. Льготу получают одиноко проживающие неработающие пенсионеры — собственники жилых помещений, а также семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Размер компенсации составляет для людей, достигших возраста 70 лет — 50% размера взноса на капремонт, достигших возраста 80 лет — 100%.

«Закон действовал до 31 декабря 2016 года. Мы продлили срок действия закона до 31 декабря 2017 года. Документ был принят единогласно. Законодательное Собрание и правительство области проводят комплексную системную работу, направленную на поддержку старшего поколения», — сказал Евгений Лебедев.

В 2016 году депутаты внесли изменения в областные законы, по которым для льготных категорий граждан предоставляются бесплатные земельные участки для жилищного строительства. Раньше, если многодетная семья не успела построить дом за отведенные законом 3 года, то его действие могло быть продлено еще на 3 года (действовала формула «3 3»). В собственность земельный участок предоставлялся после завершения строительства дома. Теперь эта формула изменена на формулу «5 5».

«Мы прекрасно понимаем, что многодетной семье было очень трудно уложиться в максимально отведенный законом 6-летний срок для строительства дома. В сегодняшних непростых экономических условиях это еще более очевидно. Поэтому мы и приняли решение увеличить максимальный срок аренды земельного участка до 10 лет», — отметил Евгений Лебедев.

В июле был принят закон «О патриотическом воспитании в Нижегородской области». «Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Закон очень важный и направлен, в первую очередь, на подрастающее поколение. Если человек с малых лет получает необходимые знания об истории своей страны, региона, города поселка, если он уважает традиции предков и воспитан на лучших примерах, то он, безусловно, вырастет настоящим гражданином и патриотом», — добавил Евгений Лебедев.

Говоря о планах работы на 2017 год, Евгений Лебедев подчеркнул, что по-прежнему главным приоритетом будет социальная политика — поддержка отдельных категорий граждан, развитие социальной инфраструктуры — системы образования, здравоохранения, культуры и спорта.

«Будем продолжать работу над бюджетом, помогать правительству в поиске дополнительных доходных источников, своевременно вносить изменения в законы, направленные на развитие региона и повышение качества жизни жителей области», — заключил Евгений Лебедев.

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