Сотрудника нижегородского следственного изолятора будут судить за взятку
Сотрудника нижегородского следственного изолятора будут судить за взятку. За 27,5 тысячи рублей он обещал передать заключённому несколько мобильников. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Деньги от заключённого под стражу сотрудник оперативного отдела следственного изолятора №1 получил лично. Кроме того, оперативного сотрудника обвиняют в приобретении наркотика без цели сбыта. По версии следствия он купил 3,6 грамма зелья — это крупный размер.
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