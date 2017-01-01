Сотрудника нижегородского следственного изолятора будут судить за взятку. За 27,5 тысячи рублей он обещал передать заключённому несколько мобильников. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Деньги от заключённого под стражу сотрудник оперативного отдела следственного изолятора №1 получил лично. Кроме того, оперативного сотрудника обвиняют в приобретении наркотика без цели сбыта. По версии следствия он купил 3,6 грамма зелья — это крупный размер.