Сотрудник нижегородской библиотеки победил во Всероссийском конкурсе буктрейлеров

Максим Колкин - заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов Центральной районной библиотеки имени Тараса Шевченко (Приокский район Нижнего Новгорода), стал призёром в номинации «Non fiction» за буктрейлер, созданный им по книге Бенгта Янгфельда «Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг».

Победителей этого престижного конкурса награждали на днях в Москве. New York Review of Books комментируя работу Максима отметил: «Эта богатая подробностями и щедро иллюстрированная биография является лучшим памятником поэту и, по-видимому, останется непревзойденной на много лет вперед».

А сам Максим, комментируя свою победу «НП», рассказал: «Я занимаюсь видеокомпозишином уже около десяти лет, видео, что победило на конкурсе, я сделал за три дня - оно относительно лёгкое. А книгу для него выбрал ту, что прочитал накануне. Я очень люблю Маяковского, и считаю, что эта книга - лучшая из всех существующих его биографий».

Буктрейлер - видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.