Сотрудник нижегородской библиотеки победил во Всероссийском конкурсе буктрейлеров
Победителей этого престижного конкурса награждали на днях в Москве. New York Review of Books комментируя работу Максима отметил: «Эта богатая подробностями и щедро иллюстрированная биография является лучшим памятником поэту и, по-видимому, останется непревзойденной на много лет вперед».
А сам Максим, комментируя свою победу «НП», рассказал: «Я занимаюсь видеокомпозишином уже около десяти лет, видео, что победило на конкурсе, я сделал за три дня - оно относительно лёгкое. А книгу для него выбрал ту, что прочитал накануне. Я очень люблю Маяковского, и считаю, что эта книга - лучшая из всех существующих его биографий».
Буктрейлер - видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.
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