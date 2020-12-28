Составлен рейтинг лучших медучреждений области
Областная стоматологическая поликлиника и специализированная кардиохирургическая клиническая больница стали лидерами народного рейтинга качества медуслуг.
Таковы итоги социологического исследования удовлетворенности пациентов медицинской организации, подведённые общественным советом по формированию независимой оценки качества оказания услуг медорганизациями региона.
В рейтинге участвовали 51 медицинская организация, оказывающая стоматологическую помощь, и 42 стационара. Свое мнение о качестве услуг, предоставляемых в клиниках, пациенты могли выразить, заполнив специальные анкеты на сайте любой медицинской организации или нижегородского минздрава. В бумажном виде анкеты можно было заполнить в регистратуре любого медучреждения.
Вот список учреждений, которые заняли первые пять строчек рейтинга.
Стоматология:
1. Областная стоматологическая поликлиника
2. ООО «Элегра-Стоматология»
3. «Детская стоматологическая поликлиника Дзержинска
4. ООО «Ассоль»
5. Арзамасская стоматологическая поликлиника
Стационары:
1. Специализированная кардиохирургическая клиническая больница
2. Нижегородская больница №30
3. Нижегородская больница №29
4. Нижегородские больницы №35 и №5, а также нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн.
5. Нижегородский областной клинический онкологический диспансер и Приволжский окружной медицинский центр, нижегородская больница № 39..
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