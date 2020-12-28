Составлен рейтинг лучших медучреждений области

14:33 — 30.12.2016

 Алина Малинина


Областная стоматологическая поликлиника и специализированная кардиохирургическая клиническая больница стали лидерами народного рейтинга качества медуслуг. 
Таковы итоги социологического исследования удовлетворенности пациентов медицинской организации, подведённые общественным советом по формированию независимой оценки качества оказания услуг медорганизациями региона. 

В рейтинге участвовали 51 медицинская организация, оказывающая стоматологическую помощь, и 42 стационара. Свое мнение о качестве услуг, предоставляемых в клиниках, пациенты могли выразить, заполнив специальные анкеты на сайте любой медицинской организации или нижегородского минздрава. В бумажном виде анкеты можно было заполнить в регистратуре любого медучреждения.

Вот список учреждений, которые заняли первые пять строчек рейтинга.

Стоматология:

1. Областная стоматологическая поликлиника

2. ООО «Элегра-Стоматология»

3. «Детская стоматологическая поликлиника Дзержинска

4. ООО «Ассоль»

5. Арзамасская стоматологическая поликлиника

Стационары:

1. Специализированная кардиохирургическая клиническая больница

2. Нижегородская больница №30

3. Нижегородская больница №29

4. Нижегородские больницы №35 и №5, а также нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн.

5. Нижегородский областной клинический онкологический диспансер и Приволжский окружной медицинский центр, нижегородская больница № 39..

Теги: Здоровье

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