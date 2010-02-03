Состояние тепловых сетей проверили в Арзамасе

10:31 — 08.02.2017

 pravda-nn.ru


Нижегородские активисты ОНФ провели мониторинг тепловых сетей в Арзамасе.

В ходе проверки на улице Короленко общественники выявили значительные нарушения теплоизоляции на наружных теплотрассах. По словам активиста Народного фронта, жителя Арзамаса Андрея Черницына, десятки метров оголённых труб свидетельствуют об огромных теплопотерях, что, естественно, отражается на стоимости отопления для граждан.

«Отсутствие утеплителя серьёзно отражается на температуре воздуха в квартирах. В крупнейшем после Нижнего Новгорода и Дзержинска городе области нарушения теплоизоляции выявлены во множестве мест. В основном это касается соединений и отводов. На некоторых участках отсутствует наружное металлическое окрытие, что приводит к быстрому износу утеплителя», — подвёл итог рейда руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов.

Информация о выявленных нарушениях будет направлена главе Арзамасского городского округа для принятия срочных мер по устранению выявленных недостатков. Активисты ОНФ продолжат мониторинг технического состояния надземных тепловых сетей в областном центре и населённых пунктах Нижегородской области.

Теги: Губерния

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