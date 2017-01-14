Состояние озимых в Нижегородской области оценивается как «хорошее» и «удовлетворительное»

Осенью прошлого года в Нижегородской области было посеяно 206 тыс. га озимых культур. По результатам выборочного обследования посевов специалистами государственного центра агрохимической службы «Нижегородский» их состояние оценивается в основном как хорошее и удовлетворительное.

Озимые культуры вошли в состояние покоя и не расходуют запасенные во время осеннего закаливания сахара и питательные вещества. Как говорят специалисты, сильные морозы опасны для посевов озимых только при отсутствии снежного покрова и при длительном воздействии низких температур.

Более точная информация о состоянии озимых будет получена после повторной диагностики в феврале-марте текущего года. В случае гибели все погибшие посевы озимых будут пересеяны яровыми зерновыми культурами. На этот случай в страховом фонде области имеется 10,2 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что позволит пересеять весной порядка 49 тыс. га озимых.