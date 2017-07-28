Соревнования сильнейших яхтсменов и запуск радиоуправляемых кораблей пройдут в Нижнем Новгороде

8 сентября в 10:15 на Нижневолжской набережной около катера «Герой» пройдёт церемония открытия VII этапа Национальной парусной лиги. Столь масштабную регату наш регион принимает впервые. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соревнования яхтсменов будут проходить с 8 по 10 сентября. До этого они уже прошли в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По данным организаторов, участниками регаты станут более ста спортсменов из 25 команд. Они будут соревноваться на яхтах класса J/70 — это современный гоночный болид с экипажем из 4-5 человек. Гонки будут проходить с пересадками, чтобы каждая команда встретилась со всеми соперниками.Кроме того, гостей парусной лиги ждёт развлекательная программа с аниматорами и аквагримёрами, клоуном, детскими подвижными играми, батутом и бассейном с радиоуправляемыми моделями яхт, после чего состоится торжественный запуск воздушных шаров, посвящённый 350-летию российского государственного судостроения. На сцене около катера «Герой» пройдёт концерт группы Ocean Jet и Яны Блиндер.С программой регаты можно ознакомиться ниже:8 сентября / Акватория около катера «Герой»09.00 – 09.30 Брифинг участников10.00 Построение команд10.15 – 10.45 Торжественное открытие VII этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Приветственные речи почетных гостей10.45 – 10.55 Прием и проверка лодок, выход в зону старта11.00 Старт первой гонки дня19.00 Планируемое время старта завершающей гонки дня9 сентября / Акватория около катера «Герой»08.30 Брифинг участников10.00 Старт первой гонки дня12.00 – 17.00 Детская развлекательная программа13.00 Запуск шаров в честь 10-летия ОСК и 350-летия российского государственного судостроения16.30 Планируемое время старта завершающей гонки дня17.00-18.00 Гостевая гонка19.00-21.00 Концерт на сцене у катера «Герой». В поддержку сильнейших яхтсменов России выступают группа Ocean Jet и Yana Blinder – участники шоу о самых талантливых и самобытных российских исполнителях «Учитесь слышать» на радио MAXIMUM10 сентября / Акватория около катера «Герой»08.30 Брифинг участников10.00 Старт первой гонки дня12.00 Возможно участие в гонках воспитанников Нижегородского детского речного пароходства16.00 Старт завершающей гонки дня17.00 Торжественная церемония закрытия VII этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Награждение победителей и призеров