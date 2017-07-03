Соревнования автомобилей-роботов и беспилотников «РобоКросс» пройдут в Нижнем Новгороде
Соревнования автомобилей-роботов и беспилотников «РобоКросс» пройдут в Нижнем Новгороде
6 июля в Нижнем Новгороде на испытательном полигоне Горьковского автозавода состоятся соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2017». Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».
В состязаниях примут участие 19 студенческих команд ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Коврова, Владимира, Оренбурга, Самары и Санкт-Петербурга.
Уже традиционно в «РобоКроссе» участвуют не только наземные транспортные средства, но и летающие беспилотные системы. В этом году основной регламент будет расширен новыми заданиями по автоматизированным системам помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).
«РобоКросс» проводится в восьмой раз в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело» при поддержке «Группы ГАЗ».
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