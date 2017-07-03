Соревнования автомобилей-роботов и беспилотников «РобоКросс» пройдут в Нижнем Новгороде

6 июля в Нижнем Новгороде на испытательном полигоне Горьковского автозавода состоятся соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2017». Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

В состязаниях примут участие 19 студенческих команд ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Коврова, Владимира, Оренбурга, Самары и Санкт-Петербурга.

В ходе основных соревнований на специально подготовленном испытательном полигоне участники должны продемонстрировать способность транспортных средств самостоятельно, в полностью автоматическом или телеметрическом режимах выполнить комплекс упражнений на земле и в небе, руководствуясь информацией глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Согласно заданию для команд, будет смоделирована реальная ситуация, при которой беспилотный автомобиль в автономном режиме должен пройти трассу с препятствиями, выполнить развороты и другие маневры, в т. ч. и с использованием задней передачи. Летающие беспилотные платформы, помимо демонстрации самостоятельного полета, должны выполнить задание по доставке груза в определенную точку местности на основе заранее заданных координат-меток.Уже традиционно в «РобоКроссе» участвуют не только наземные транспортные средства, но и летающие беспилотные системы. В этом году основной регламент будет расширен новыми заданиями по автоматизированным системам помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).«РобоКросс» проводится в восьмой раз в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело» при поддержке «Группы ГАЗ».