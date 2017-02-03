Сообщить, где торгуют алкоголем в ночное время в Приокском районе, можно по «горячей линии»

«Горячая» линия «Сообщи, где торгуют алкоголем в ночное время» заработала в Нижнем Новгороде. Сообщения принимают по Приокскому району. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Розничная продажа алкоголя запрещена с 22.00 до 9.00. О нарушениях можно сообщать по телефону 465-34-15. Звонки специалисты отдела предпринимательства и развития потребительского рынка администрации Приокского района принимают в рабочие дни с 10.00 до 16.00.