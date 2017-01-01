Союз писателей призвал мэрию вернуть историческое название площади Лядова в Нижнем Новгороде
Союз писателей призвал нижегородскую мэрию вернуть историческое название площади Лядова в Нижнем Новгороде. Писатели считают, что процесс затягивают под надуманными предлогами. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной организации Союза писателей России.
В открытом письме содержится напоминание, что в 2012 году с просьбой вернуть площади историческое название Крестовоздвиженс
В 2015 году несколько инициативных групп и организаций вновь обратились к властям с тем же вопросом, было собрано еще свыше 500 подписей. В 2016 году в администрацию с тем же вопросом обращались НОО Союза писателей России, ряд граждан и организаций. Администрация Советского района вновь приняла положительное решение и направила документы в мэрию.
Однако в городской администрации заявили, что считают «рассмотрение вопроса о переименовании площади Лядова преждевременным»
«Установленный на площади в 2015 году монумент Воздвижения Креста Господня делает возвращение площади названия Крестовоздвиженс
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