Союз писателей призвал мэрию вернуть историческое название площади Лядова в Нижнем Новгороде

Союз писателей призвал нижегородскую мэрию вернуть историческое название площади Лядова в Нижнем Новгороде. Писатели считают, что процесс затягивают под надуманными предлогами. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной организации Союза писателей России.

В открытом письме содержится напоминание, что в 2012 году с просьбой вернуть площади историческое название Крестовоздвиженс кая обратилась группа почётных граждан и депутатов города. Администрация Советского района инициативу поддержала. В 2014-м «за» выступила Нижегородская митрополия, передав в администрацию свыше 4000 подписей горожан

В 2015 году несколько инициативных групп и организаций вновь обратились к властям с тем же вопросом, было собрано еще свыше 500 подписей. В 2016 году в администрацию с тем же вопросом обращались НОО Союза писателей России, ряд граждан и организаций. Администрация Советского района вновь приняла положительное решение и направила документы в мэрию.

Однако в городской администрации заявили, что считают «рассмотрение вопроса о переименовании площади Лядова преждевременным» , так как ещё не сформирован «архитектурный облик площади», например, на месте бывшей автостанции строится здание областного суда. В областной организации Союза писателей заявили, что «строительство зданий вдали от площади существенно не влияет на её облик и не может служить помехой для возвращения ей исторического названия. «Думаю, причины затягивания вопроса не объективные, а субъективные, – прокомментировал ситуацию председатель НОО СПР Валерий Сдобняков. – Общественность ждёт от городской власти понимания её культурных и духовных запросов, рассчитывает на равноправный диалог, пока же мы видим попытки игнорировать волеизъявление тысяч нижегородцев, Православной Церкви, культурной общественности».