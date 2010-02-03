Собственники квартир обрушившегося общежития получил менее миллиона рублей компенсации

Более половины собственников квартир в обрушившемся общежитии на улице Самочкина получили денежные компенсации утраченного жилья. Об этом сообщает сайт gipernn.

По данным на 1 февраля, за изымаемую недвижимость 96-ти из 163 пострадавших было выплачено в общей сложности 78,2 млн рублей. По подсчетам мэрии, в скором времени компенсации получат еще 12 собственников.

Шесть семей уже дали согласие на возмещение. Им выплатят 4,7 млн рублей. Еще по шести собственникам имеются исполнительные листы. Администрация обязана перечислить им в общей сложности 4,2 млн рублей.

В настоящее время суды Нижегородского и Ленинского районов рассматривают дела о выплатах еще 45 собственникам. Кроме того, администрация производит оценку 10 жилых помещений для определения размера выплат.

Напомним, что обрушение многоквартирного дома на улице Самочкина произошло весной 2014 года. Изначально жильцам обещали новое полноценное жилье, переселение в заново отстроенный дом. Однако затем представители мэрии предложили жителям маневренный фонд и компенсации. По мнению горожан, размер выплат был существенно занижен.