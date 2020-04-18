Соблюдение правил перевозки детей проверят в Нижнем Новгороде 19 апреля. В зоне особого внимания инспекторов будут территории у школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

Операцию в городе группы нарядов инспекторов ДПС проведут с 07.00 до 10.00. О конкретных местах её проведения не сообщается. За нарушение правил перевозки детей — штраф 3000 рублей.