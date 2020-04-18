Соблюдение правил перевозки детей проверят в Нижнем Новгороде 19 апреля

17:33 — 18.04.2017

 Юлия Полякова

Соблюдение правил перевозки детей проверят в Нижнем Новгороде 19 апреля

17:33 — 18.04.2017

 Юлия Полякова


Соблюдение правил перевозки детей проверят в Нижнем Новгороде 19 апреля. В зоне особого внимания инспекторов будут территории у школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области. 

Операцию в городе группы нарядов инспекторов ДПС проведут с 07.00 до 10.00. О конкретных местах её проведения не сообщается. За нарушение правил перевозки детей — штраф 3000 рублей.

Теги: Транспорт

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