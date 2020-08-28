«Собачья» работа: нижегородцам предлагают зарплату в 40 тысяч за «почёсывание пузика» питомцу

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели исследование, приуроченное ко Дню ветеринарного работника, который отмечают в России сегодня, 31 августа. Специалисты изучили, какова ситуация на рынке труда в Нижегородской области в данной сфере.

За последний месяц на сайте hh.ru по нашему региону было размещено 24 вакансии с предложением работы в ветеринарной отрасли. При этом конкуренция составляет 2,5 специалиста на одну открытую позицию, что означает нехватку кадров. Для сравнения: в целом по рынку труда Нижегородской области на одно место претендует 5 соискателей, что считается умеренным уровнем конкуренции в пользу работодателя. Больше всего ветеринары востребованы у работодателей Нижнего Новгорода, затем (с существенным отрывом) Кстова и Дзержинска.В основном требуются ветеринарные врачи и санитарные врачи, консультанты в ветеринарные аптеки, продавцы кормов и товаров для домашних животных, зоотехники, персонал для ветеринарных клиник. Среди нестандартных вакансий – работа няней для собак (догситтером) с зарплатой до 40 тыс рублей. Догситтеры берут к себе домой животных на время отъезда их хозяев. В их обязанности входят кормление, выгулы, игры с собакой, «почесывание пузика и за ушками» и ежедневая отправка фото питомца хозяевам. Эта работа подходит не только для специалистов с ветеринарным образованием и профессиональных кинологов, но и для всех ответственных людей, имеющих опыт ухода за собакой.Чаще всего вакансии ветеринаров размещают специализированные клиники, однако требуются эти специалисты и в зоопарки, цирки. В последнее время вакансии ветеринаров появились также в контактных зоопарках и «салонах красоты» для животных. В зависимости от места работы могут различаться как обязанности ветеринарных врачей, так и их пациенты. В цирках и зоопарках – это экзотические птицы и животные, в салонах красоты – домашние питомцы, в специализированных клиниках предполагается, что ветеринар сможет работать с любым животным.Из требований, которые предъявляют работодатели к желающим работать в данной должности – диплом о высшем профессиональном образовании в этой или смежной сфере, знание терапии и навыки хирургии, умение брать и расшифровывать анализы, ответственность, исполнительность и, конечно, доброжелательное отношение к животным. Предпочтителен опыт работы не менее года.Любопытно, что, согласно данным опроса HeadHunter, 4,3% респондентов из Нижегородской области в детстве мечтали лечить животных. Работа ветеринаром вошла в топ-10 самых желаемых детских профессий у жителей нашей области. Но только 0,03% местных работников воплотили детскую мечту, став ветеринарами. Чаще всего работу ветеринаром в Нижегородской области ищут соискатели от 18 до 40 лет, с опытом работы более шести лет. Среди них больше женщин (65%), чем мужчин (35%). Большинство ветеринарных врачей хотели бы устроится на полную занятость и полный рабочий день. 18% соискателей рассматривают предложения работы с частичной занятостью и гибким графиком. В среднем они хотят получать от 30 тыс рублей в месяц. Соискатели, готовые работать на выезде, запрашивают в два раза больше.