Снег и метель обещают сегодня вечером в Нижегородской области. Северный ветер при этом усилится до 18 м/с. Об этом сообщает Главное управлением МЧС по региону со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

Начиная с южных районов области, ожидаются мокрый снег, снег, местами сильный, на юге и юго-востоке области - очень сильный, налипание мокрого снега, гололёд, метель, порывы северного, северо-восточного ветра. На дорогах - снежные заносы, накат и гололедица. Все эти зимние «радости» сохранятся в течение ночи и утром 20 апреля. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.