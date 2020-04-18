Снег и метель обещают сегодня вечером в Нижегородской области

12:04 — 19.04.2017

 Юлия Полякова

Снег и метель обещают сегодня вечером в Нижегородской области

12:04 — 19.04.2017

 Юлия Полякова


Снег и метель обещают сегодня вечером в Нижегородской области. Северный ветер при этом усилится до 18 м/с. Об этом сообщает Главное управлением МЧС по региону со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС. 

Начиная с южных районов области, ожидаются мокрый снег, снег, местами сильный, на юге и юго-востоке области - очень сильный, налипание мокрого снега, гололёд, метель, порывы северного, северо-восточного ветра. На дорогах - снежные заносы, накат и гололедица. Все эти зимние «радости» сохранятся в течение ночи и утром 20 апреля. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Теги: Общество

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