Смотр детских музыкальных театральных коллективов «Дебют» проходит в Нижнем Новгороде
Смотр детских музыкальных театральных коллективов «Дебют» проходит в Нижнем Новгороде
Смотр проходит сейчас в детской школе искусств имени Дмитрия Шостаковича. Цель смотра - популяризация актерского исполнительства и воспитание интереса к театральному искусству среди молодёжи, а также - повышение профессионального уровня руководителей и режиссеров театральных коллективов.
В состав жюри вошли преподаватели вокального факультета музыкально-театрального отделения Нижегородской государственной консерватории имени Глинки и артисты нижегородских театров.
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