Смотр детских музыкальных театральных коллективов «Дебют» проходит в Нижнем Новгороде

15:56 — 18.04.2017

 Ольга Севрюгина

Смотр детских музыкальных театральных коллективов «Дебют» проходит в Нижнем Новгороде

15:56 — 18.04.2017

 Ольга Севрюгина


76 юных актёров стали участниками IV городского смотра детских музыкальных театральных коллективов «Дебют».
Смотр проходит сейчас в детской школе искусств имени Дмитрия Шостаковича. Цель смотра - популяризация актерского исполнительства и воспитание интереса к театральному искусству среди молодёжи, а также - повышение профессионального уровня руководителей и режиссеров театральных коллективов.
В состав жюри вошли преподаватели вокального факультета музыкально-театрального отделения Нижегородской государственной консерватории имени Глинки и артисты нижегородских театров.

Теги: Культура

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