СК проверит правомерность выделения бюджетных денег на «концлагерь для собак» в Нижнем Новгороде

Следственный комитет проверит правомерность выделения бюджетных денег на «концлагерь для собак» в Нижнем Новгороде. Следователи дадут оценку и действиям тех, кто должен был контролировать работу приюта.

Как сообщает Управление по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России, провести проверку поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. В сообщении говорится, что условия содержания собак в приюте невозможно назвать гуманными и попадающими под какие-либо нормы.

В пункте временного содержания животных по улице Левинка было обнаружено около 200 погибших животных. Предположительно , сообщает Следственный комитет, для эвтаназии им вводились препараты с многократно превышенной дозой, вызывающей гибель в жутких муках. Чудом выживших собак, от которых в буквальном смысле остались кожа да кости, оказалось чуть более двух десятков.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям чиновников при выделении и расходовании средств на содержание приюта, а также действиям тех, кто должен контролировать деятельность таких учреждений. Проверят и другие организации, занимающиеся содержанием животных в Нижнем Новгороде.