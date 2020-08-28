Скульптура Пётр и Феврония появится на Аллее любви в Приокском районе 17:50 — 30.08.2017 Ольга Севрюгина

Её автор – известный нижегородцам скульптор Аексей Щитов. Его композиция победила в конкурсе на лучший проект скульптурной композиции «Пётр и Феврония»

На конкурс были поданы заявки творческих коллективов - скульптора Алексея Щитова и архитектора Ольги Ванчиной, а также скульптора Константина Пьянова и архитектора Александры Пьяновой. В состав жюри, отбиравшего лучший проект, вошли член градостроительного совета Нижнего Новгорода, доцент кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ, член правления Нижегородского отделения союза архитекторов России Сергей Тимофеев, профессиональный художник, скульптор, член Московского союза художников Антон Вяткин, главный архитектор мастерской «ТМ Студия 52», член союза архитекторов России Денис Федулов.

По решению комиссии победителем был признан проект Алексея Щитова. Скульптура будет установлена в следующем году на Аллее любви, в районе Приокского ЗАГСа.

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