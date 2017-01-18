Синий забор на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде снесут. К реконструкции набережной приступят во II квартале 2017 года.

Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев напомнил, что в 2016 году поставлена точка в судебных разбирательствах с ООО «Трейд-Парк». Недостроенные объекты признаны судом самовольно построенными и подлежащими сносу.

- Инвестор не проявил желания сносить строения. Однако буквально на прошлой неделе мы получили разрешение от службы судебных приставов, позволяющих нам самостоятельно снести недостроенные объекты, - прокомментировал Юрий Щеголев.

Согласно проектно-сметной документации стоимость демонтажа составит 280 миллионов рублей.