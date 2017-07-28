«Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды»
«Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды»
Это решение связано «исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма»,— заявляет пресс-служба кино-сети. Глава сети Роман Линин назвал это вынужденным решением.
Напомним, фильм рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией, их мнение разделяет и депутат Госдумы Наталья Поклонская.
В широкий прокат картина выходит 26 октября. Кто из нижегородских кинотеатров решится на показ ставшего скандальным фильма, пока неизвестно
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