Сильный ветер и метель ожидаются сегодня в Нижегородской области

10:22 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


Сильный ветер и метель ожидаются сегодня в Нижегородской области. Видимость на дорогах может упасть до 500 метров и менее. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС со ссылкой на Верхне-Волжское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ожидаются отдельные порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с. В ГУ МЧС по региону не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают нижегородцев учитывать неблагоприятные погодные условия.

Теги: Транспорт

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