Сильная метель ожидается в Нижегородской области 14 февраля

16:01 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


Сильная метель ожидается в Нижегородской области 14 февраля. Видимость на дорогах упадёт до 500 метров и менее. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Нижегородской области со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС. 

Утром, в течение дня с сохранением вечером 14 февраля, начиная с западных районов региона, а также в Нижнем Новгороде ожидаются снег, на дорогах заносы, накат, гололедица, налипание мокрого снега, метель, порывы юго-западного ветра - до 13-18 м/с. В региональном ГУ МЧС просят нижегородцев учитывать прогнозируемое ухудшение погоды.

Теги: Происшествия

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