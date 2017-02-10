Сильная метель ожидается в Нижегородской области 14 февраля. Видимость на дорогах упадёт до 500 метров и менее. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Нижегородской области со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

Утром, в течение дня с сохранением вечером 14 февраля, начиная с западных районов региона, а также в Нижнем Новгороде ожидаются снег, на дорогах заносы, накат, гололедица, налипание мокрого снега, метель, порывы юго-западного ветра - до 13-18 м/с. В региональном ГУ МЧС просят нижегородцев учитывать прогнозируемое ухудшение погоды.