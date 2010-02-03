Шубы с недостоверными контрольными знаками продавали в Шахунье

На норковые шубы в Шахунье наложен арест.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Шахунье после проведения внеплановой проверки по обращению потребителя составлены протоколы за недостоверную информацию о контрольном (идентификационном) знаке.

На трёх норковых шубах иностранного производства суммой более 250 тысяч рублей вместо КИЗ красного были знаки зелёного цвета. На изделия из меха норки наложен арест, материал передан в суд городского округа Шахунья. Кроме того, в проверенных сопроводительных документах и ярлыках 10 изделий были обнаружены и другие нарушения.