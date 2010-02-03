Шубы с недостоверными контрольными знаками продавали в Шахунье

14:52 — 07.02.2017

 Ольга Гогуленко


На норковые шубы в Шахунье наложен арест.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Шахунье после проведения внеплановой проверки по обращению потребителя составлены протоколы за недостоверную информацию о контрольном (идентификационном) знаке. 
На трёх норковых шубах иностранного производства суммой более 250 тысяч рублей вместо КИЗ красного были знаки зелёного цвета. На изделия из меха норки наложен арест, материал передан в суд городского округа Шахунья. Кроме того, в проверенных сопроводительных документах и ярлыках 10 изделий были обнаружены и другие нарушения. 

Теги: Криминал

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