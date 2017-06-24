Штрафы за незаконную торговлю «левым» алкоголем могут вырасти

«Нелегальная торговля алкоголем – это не просто проблема, а настоящая беда, от которой пострадали многие нижегородские семьи. Возможность купить из-под полы по дешевке горячительные напитки подталкивает некоторых людей к пьянству. Но самое страшное, что из-под полы продают фальсифицированный, некачественный и часто опасный для жизни алкоголь. Надо кратно увеличить штрафы за нелегальную торговлю фальсифицированным алкоголем. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области, председатель межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области Евгений Люлин.

В Нижегородской области в 2014 году создана межведомственная рабочая группа по противодействию нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, в рамках разработанной рабочей группой дорожной карты в регионе проводятся еженедельные рейды по пресечению нелегального оборота алкоголя.

«Мы выходим в рейды совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Как правило, в точках, где торговля алкоголем идет нелегально, продают фальсифицированную продукцию. Например, используют оригинальную фирменную тару повторно, заливая в нее продукт неизвестного происхождения», - сообщил начальник отдела министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Александр Раскатов.«Особое внимание мы уделяем выявлению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, а также незаконной продажи спиртосодержащей продукции. В то время, когда в Нижегородской области делается многое для популяризации здорового образа жизни, спорта, строятся ФОКи, открываются секции, крайне важно пресекать любые незаконные действия недобросовестных продавцов, которые свою личную выгоду ставят выше как закона, так и вообще норм морали», - добавил региональный координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Роман Танчук.По данным регионального минпрома, за 2016 год проведено почти 50 совместных рейдовых мероприятий, в ходе которых на 140 объектах пресечена продажа алкогольной продукции без лицензии и с нарушениями требований законодательства, из незаконного оборота изъято более 10 тысяч единиц алкогольной продукции. Кроме того, только в Нижнем Новгороде приостановлена деятельность почти 50 торговых точек, где незаконно торговали алкоголем.По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в 2016 году пресечена деятельность 10 подпольных цехов по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявлено 102 преступления в данной сфере.По данным Роспотребнадзора, по итогам 2016 года Нижегородская область вошла в пятерку регионов России с самой низкой смертностью от спиртосодержащей продукции. Об этом сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». В докладе отмечается, что в пятерку регионов с низкой смертностью от спирта также вошли республика Дагестан, Кабардино-Балкария, Волгоградская и Владимирская области.Как подчеркнул Евгений Люлин, «успокаиваться, конечно, нельзя, потому что проблем еще огромное количество. Нелегальные торговцы находят лазейки. Например, часто торгуют без образования юридического лица, регистрации предпринимательской деятельности, арендуя частные квартиры. По действующему законодательству, штрафы для физических лиц за нелегальную торговлю алкоголем крайне малы – как правило, 1,5-2 тысяч рублей. Часто у торговцев-нелегалов даже дневная выручка больше размера этого штрафа».