Штрафы за нецелевое использование бюджетных средств заплатят чиновники в регионе
Штрафов на 300 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств заплатят чиновники в Нижегородской области. В Тоншаевском районе «не туда» пошли деньги, выделенные на мост. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. Деньги были из областного бюджета.
Проштрафился глава администрации сельсовета. Кроме того, в 2016 году факты нецелевого использования бюджетных средств выявили прокуроры в Дзержинске и Канавинском районе Нижнего Новгорода при реализации мероприятий в сфере поддержки предпринимательства, Автозаводского района областного центра и Большемурашкинского района – в сфере образования. Выявили также нецелевое использование бюджетных средств в Богородском, Кстовском, Ковернинском районах - в сферах государственного оборонного заказа, благоустройства, деятельности военно-учетных столов. В Сарове, Воскресенском и Сокольском районах прокуроры обнаружили нарушения условий предоставления субсидий, порядка предоставления бюджетной отчетности.
Были возбуждены дела об административных правонарушениях, виновных оштрафовали.
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