Школьница обвиняется в убийстве 7-летней девочки в Княгинине
Школьница обвиняется в убийстве 7-летней девочки в Княгинине. Преступление совершено в социально-реабил
15-летняя девочка зашла в спальню, где находились две девочки 7 лет, и одну из них задушила. Некоторые подробности сообщает
объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области:
преступление было совершено в ночь на 5 февраля. Старшая воспитанница
реабилитационног
6 февраля решением Княгининского районного суда обвиняемую взяли под стражу.
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