Школьница обвиняется в убийстве 7-летней девочки в Княгинине

07:34 — 07.02.2017

 Юлия Полякова


Школьница обвиняется в убийстве 7-летней девочки в Княгинине. Преступление совершено в социально-реабилитационном центре. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

15-летняя девочка зашла в спальню, где находились две девочки 7 лет, и одну из них задушила. Некоторые подробности сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области: преступление было совершено в ночь на 5 февраля. Старшая воспитанница реабилитационного центра села на младшую сверху и сдавила шею малышки руками. Подозреваемой было предъявлено обвинение в убийстве. 

6 февраля решением Княгининского районного суда обвиняемую взяли под стражу.

Теги: Криминал

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