Школьница обвиняется в убийстве 7-летней девочки в Княгинине. Преступление совершено в социально-реабил итационном центре. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

15-летняя девочка зашла в спальню, где находились две девочки 7 лет, и одну из них задушила. Некоторые подробности сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области: преступление было совершено в ночь на 5 февраля. Старшая воспитанница реабилитационног о центра села на младшую сверху и сдавила шею малышки руками. Подозреваемой было предъявлено обвинение в убийстве.

6 февраля решением Княгининского районного суда обвиняемую взяли под стражу.