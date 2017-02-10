Школьники и студенты области могут принять участие в конкурсе эссе «Экология для меня»

Школьники 9-11 классов и студенты 1-3 курсов вузов области могут принять участие в конкурсе эссе «Экология для меня».

Принимаются работы на темы: «Экология и здоровье человека», «Экология и право» и «Проблемы экологии моего города».

Напомним, эссе - это творческая работа небольшого объема, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Главное условие — оригинальность. Работы предварительно проверяются системой Антиплагиат.

Конкурс проводит комитет по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области совместно с советом молодых юристов Общероссийской общественной организации Нижегородского регионального отделения «Ассоциация юристов России» и Министерством экологии и природных ресурсов региона.

Конкурс проводится до 28 февраля 2017 года. Ориентировочно 6-10 марта будут подведены итоги конкурса и награждены победители.

Работы можно выслать на официальный адрес электронной почты организационного комитета конкурса: smu.nnov@mail.ru.