Школьники и студенты области могут принять участие в конкурсе эссе «Экология для меня»
Школьники 9-11 классов и
студенты 1-3 курсов вузов области могут принять участие в конкурсе эссе
«Экология для меня».
Принимаются работы на темы: «Экология и здоровье
человека», «Экология и право» и «Проблемы экологии моего города».
Напомним,
эссе - это творческая работа небольшого объема, выражающая
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и
заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Главное
условие — оригинальность. Работы предварительно проверяются системой
Антиплагиат.
Конкурс
проводит комитет по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания Нижегородской области совместно с советом молодых юристов
Общероссийской общественной организации Нижегородского регионального
отделения «Ассоциация юристов России» и Министерством экологии и
природных ресурсов региона.
Конкурс проводится до 28 февраля 2017 года. Ориентировочно 6-10 марта будут подведены итоги конкурса и награждены победители.
Работы можно выслать на официальный адрес электронной почты организационного комитета конкурса: smu.nnov@mail.ru.
Теги:
Экология
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