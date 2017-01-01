Школа №3 горела в Выксе. Предварительно, были нарушены правила безопасности при эксплуатации электроприборов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Сигнал о пожаре поступил 25 января в 13.16. Учителя сами организовали эвакуацию: в здании находилось более 380 детей и педагогов, к моменту прибытия пожарных все они уже покинули здание. Чтобы потушить в кабинете пламя на площади полтора квадратных метра, потребовалось две минуты. Никто не пострадал.