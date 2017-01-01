Школа №3 горела в Выксе

10:44 — 26.01.2017

 Юлия Полякова


Школа №3 горела в Выксе. Предварительно, были нарушены правила безопасности при эксплуатации электроприборов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области. 

Сигнал о пожаре поступил 25 января в 13.16. Учителя сами организовали эвакуацию: в здании находилось более 380 детей и педагогов, к моменту прибытия пожарных все они уже покинули здание. Чтобы потушить в кабинете пламя на площади полтора квадратных метра, потребовалось две минуты. Никто не пострадал.

Теги: Происшествия

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