Шестая спартакиада холдинга «Аэропорты Регионов» прошла в Нижнем Новгороде 12:01 — 15.09.2017 pravda-nn.ru



Международный аэропорт Стригино принял шестую спартакиаду холдинга «Аэропорты Регионов». В точности и скорости мерились силами четыре действующих актива управляющей компании: аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Ростов-на-Дону. Всего участие в мероприятии приняли 40 сотрудников компании.







Спортсмены соревновались на территории домашней арены баскетбольного клуба «Нижний Новгород», который играет в высшей баскетбольной лиге РФ. По традиции в программе мероприятия было четыре вида спорта. В этом году команды боролись за первенство в турнире по мини-футболу, эстафете по бегу и плаванию. Новым видом спорта стал дартс. Командный дух атлетов поддерживали сборная Нижегородской области по художественной гимнастике и группа поддержки БК «НН». Специальным гостем открытия Спартакиады AR стала Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анастасия Максимова.







Итоговые места в турнирной таблице распределились следующим образом: четвертое место заняли хозяева турнира – команда аэропорта Стригино. Тройку лидеров замкнули спортсмены из аэропорта Ростова-на-Дону. Серебро улетело в Екатеринбург. Золотые медали и кубок победителя Спартакиады AR впервые в истории игр забрала Команда аэропорта Курумоч

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