Шесть человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе. Водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено». Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 20 апреля в 16.30 на 13-м километре автодороги Выездное-Дивеево-Сатис. По предварительной информации, 59-летний водитель «Опеля» не справился с управлением. У него ушибы, госпитализация не потребовалась. У 37-летнего пассажира — травма головы, после оказания медпомощи его также отпустили. А вот 42-летней женщине, управлявшей «Рено», потребовалась госпитализация: перелом позвонков. В салоне также были три девушки: 16, 20 и 21 года. Госпитализация им не потребовалась.

Добавим, что в этот день обрушившиеся на регион снег, метель значительно осложнили жизнь автомобилистам: по области произошло 234 ДТП с материальным ущербом — почти в два раза больше, чем днём раньше: 19 апреля было 121 ДТП.