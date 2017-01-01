Шахунский детский сад вошёл в число 100 лучших дошкольных учреждений России

Детский сад № 1 «Горошинка» награждён золотой медалью конкурса «100 лучших ДОУ России» и дипломом лауреата за успехи в воспитании подрастающего поколения.

Оргкомитет конкурса оценил использование инновационных методов воспитания в дошкольном учреждении, которое посещают детей и активное участие дружного коллектива в общественной жизни города. Также награду — почётный знак «Заведующий года» получила руководитель детского сада Людмила Дмитриева.