Шахунский детский сад вошёл в число 100 лучших дошкольных учреждений России

16:59 — 23.01.2017

 Светлана Дурнева


Детский сад № 1 «Горошинка» награждён золотой медалью конкурса «100 лучших ДОУ России» и дипломом лауреата за успехи в воспитании подрастающего поколения.

Оргкомитет конкурса оценил использование инновационных методов воспитания в дошкольном учреждении, которое посещают детей и активное участие дружного коллектива в общественной жизни города. Также награду — почётный знак «Заведующий года» получила руководитель детского сада Людмила Дмитриева.

Теги: Губерния

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