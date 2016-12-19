Шахматный турнир, посвящённый дню посёлка, провели в Дальнем Константинове

15:51 — 21.12.2016

 Ольга Гогуленко


Шахматный турнир, посвящённый дню посёлка, провели в Дальнем Константинове.

В шахматном клубе «Гамбит» собрались как профессионалы, так и любители интеллектуальной игры. По итогам этих традиционных соревнований на призы администрации посёлка названы победители и призёры. Первым признан Вадим Феклин, второе место у Павла Сидорова, третье — у Владимира Дудникова. Они награждены медалями, грамотами и денежными призами.

Теги: Село

Материалы по теме:

21.12.2016

«Центр туризма «Русские крылья» из Чкаловска признан лучшим загородным музеем

Конкурс проводился по 38 различным номинациям.

21.12.2016

Самодельными игрушками украсили главную ёлку Сеченовского района

На конкурс было представлено 105 объёмных игрушек в самых разных номинациях.

15.12.2016

В Чкаловске прошёл слёт волонтёрских объединений округа

За активную работу бывалые волонтёры получили грамоты, а новички пока личные книжки волонтёров.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.