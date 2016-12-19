Шахматный турнир, посвящённый дню посёлка, провели в Дальнем Константинове.

В шахматном клубе «Гамбит» собрались как профессионалы, так и любители интеллектуальной игры. По итогам этих традиционных соревнований на призы администрации посёлка названы победители и призёры. Первым признан Вадим Феклин, второе место у Павла Сидорова, третье — у Владимира Дудникова. Они награждены медалями, грамотами и денежными призами.