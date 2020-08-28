Сезон охоты на лосей и барсука открылся в Нижегородской области 13:38 — 02.09.2017 pravda-nn.ru



Сезон охоты на лосей и барсука открылся в Нижегородской области.



Охота на лосей будет разрешена до 30 сентября, на барсука до 31 октября. Как сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области, в регионе существуют ограничения на добычу лося: с 1 по 30 сентября разрешено добывать только взрослых самцов лося «на реву».



Также с 1 сентября по 31 октября открывается сезон охоты на барсука, а с 1 сентября по 14 сентября - сезон охоты на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без оружия.



По данным ведомства, согласно правилам охоты в регионе, охота на лося разделена на три периода:



- охота на лося (взрослые самцы) разрешена с 1 сентября по 30 сентября;



- охота на лося (все половозрастные группы) открыта с 1 октября по 31 декабря;



- охота на лося (в возрасте до 1 года) открыта с 1 января по 15 января.



«В охоте на лося есть один интересный способ – так называемая охота на реву, во время брачного периода. Свое название она получила от того, что на утренних и вечерних зорях самцы выходят помериться силами и вызывают соперников на бой криками - ревом, стоном. Охота во время гона особенно популярна среди охотников, поскольку гарантирует роскошный трофей - рога лося. Она требует длительной подготовки, но в отличие от загонной охоты шансов добыть лося больше, так как в этой охоте принимает участие, как правило, только один стрелок», - сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.



В ведомстве пояснили, что для успешной охоты на сохатых на реву необходимо научиться издавать несколько видов звуков: мычанье коровы и кашлянье быка. Манить можно как духовыми манками, так и «вабой», сделанной своими руками. Опытные охотники практикуют подманивание в рупор из ладоней.



«Определив место гона, можно собираться на охоту на реву. Чаще всего выходят вдвоем: один охотник «вабит», второй стреляет. На месте нужно быть рано утром или вечером, с наступлением сумерек – именно в это время лось наиболее активен. Охотники не должны передвигаться бесшумно, наоборот, рекомендуется идти, твердо ставя ногу. Бывают случаи, когда лось может отозваться на хруст ветки, полагая, что на его территории находится бык-соперник. Начинать манить лося следует негромко, делая небольшие перерывы и постепенно увеличивая интенсивность звуков. Чтобы он пошел на ваш голос, можно еще переломить сухую ветку и ждать появления лося с ружьем наготове. Острые ощущения при охоте на реву гарантированы», - пояснил Николай Бондаренко.



«В период гона лось агрессивен, он может неожиданно выскочить на охотников, поэтому соблюдение техники безопасности и правил охоты важно как никогда»,- напомнили в региональном комитете госохотнадзора. В ведомстве отметили, что стрелять можно только по четко видимой цели, но не на шорох в кустах! Несоблюдение правил техники безопасности на охоте может привести к трагическим последствиям. Наиболее распространенными нарушениями в области охоты являются: охота без разрешения на охоту, охота без документов на оружие, охота в запрещенные сроки.



Напомним, что незаконная охота на лося может оказаться очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Виновному лицу грозит выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира в размере от 120 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.



Также обращаем внимание автовладельцев, что в период гона лоси часто становятся участниками ДТП. В этот период животное, теряя бдительность, может выбежать на шоссе. В комитете госохотнадзора Нижегородской области напомнили, что ДТП с участием лосей особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы более полутонны, при столкновении неизбежно страдает не только транспортное средство и дикое животное, а зачастую и пассажиры.

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