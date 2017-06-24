Северный оленёнок родился в Керженском заповеднике
Северный оленёнок родился в Керженском заповеднике
Северные олени исчезли в Нижегородской области в начале XX века, основной причиной их исчезновения был перепромысел. Ещё двести лет назад численность северных оленей на территории нынешней Нижегородской области исчислялась тысячами.
С 2014 года заповедник «Керженский» ведет работы по восстановлению лесного северного оленя на территории Нижегородской области, выполняя государственное задание Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Первый северный оленёнок родился в заповеднике год назад 14 июня. Его навали Зиновий. Сегодня он живёт с родителями в демонстрационном вольере у Экоцентра заповедника в поселке Рустай.
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