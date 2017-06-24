Северный оленёнок родился в Керженском заповеднике 09:31 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

10 июня у оленей Люси и Захара, живущих в вольере на кордоне Черноречье родился первенец, его назвали Зенон. На данный момент Зенон – девятый северный олень, живущий в Керженском заповеднике.



Северные олени исчезли в Нижегородской области в начале XX века, основной причиной их исчезновения был перепромысел. Ещё двести лет назад численность северных оленей на территории нынешней Нижегородской области исчислялась тысячами.

С 2014 года заповедник «Керженский» ведет работы по восстановлению лесного северного оленя на территории Нижегородской области, выполняя государственное задание Министерства природных ресурсов Российской Федерации.



Первый северный оленёнок родился в заповеднике год назад 14 июня. Его навали Зиновий. Сегодня он живёт с родителями в демонстрационном вольере у Экоцентра заповедника в поселке Рустай.

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