Сергей Стадлер впервые выступит на сцене Нижегородской консерватории

Сергей Стадлер, скрипач, первым играл на скрипке, сделанной Николо Паганини в открытых концертах. В настоящее время концертирует на скрипке Гваданини, сделанной мастером в 1782 году. В дискографии музыканта более 50 выпущенных дисков. Сегодня Стадлер — художественный руководитель «Петербург-Концерта» и главный дирижёром Симфонического оркестра Санкт-Петербурга .