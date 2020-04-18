Сергей Стадлер впервые выступит на сцене Нижегородской консерватории

15:54 — 18.04.2017

 Ольга Севрюгина

Сергей Стадлер впервые выступит на сцене Нижегородской консерватории

15:54 — 18.04.2017

 Ольга Севрюгина


Знаменитый скрипач и дирижёр, народный артист России Сергей Стадлер впервые выступит на сцене Большого зала Нижегородской государственной консерватории имени Глинки 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба консерватории.

В программе концерта:
Сочинения для скрипки соло
Иоганн Себастьян Бах. Партита № 1 си минор.
Дмитрий Шостакович. Каденция.
Игорь Стравинский. Элегия.
Иоганн Себастьян Бах. Партита № 3 Ми мажор.
Эжен Изаи. Соната № 2 «Наваждение».
Бела Барток. Чакона из Сонаты для скрипки соло.
Иоганн Себастьян Бах. Партита № 2 ре минор.

А 21 апреля Сергей Стадлер в малом зале консерватории проведёт мастер-класс. Начало в 13.00.

Досье «НП»
Сергей Стадлер, скрипач, первым играл на скрипке, сделанной Николо Паганини в открытых концертах. В настоящее время концертирует на скрипке Гваданини, сделанной мастером в 1782 году. В дискографии музыканта более 50 выпущенных дисков. Сегодня Стадлер — художественный руководитель «Петербург-Концерта» и главный дирижёром Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Теги: Культура

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