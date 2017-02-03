Семинар «Корпорации развития – лучшие практики» состоится в Нижнем Новгороде

Образовательный семинар «Корпорации развития — лучшие практики» пройдет 8—9 декабря в Нижнем Новгороде «Агентство стратегических инициатив» при поддержке Правительства Нижегородской области. Об этом сообщается на инвестиционном портале региона.

На «повестке» дня — реализация 12 целевых моделей по приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, которые направлены на улучшение конкретных показателей инвестклимата и внедрение опыта проектного управления. Также будут обсуждаться региональное законодательство о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, эффективности работы по привлечению инвестиций и качеству инвестиционного портала.