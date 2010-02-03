Образовательный инвестиционный семинар «Корпорации развития – лучшие практики» прошел в Нижнем Новгороде. Организатором мероприятия выступило «Агентство стратегических инициатив» при поддержке правительства Нижегородской области.

Участие в семинаре приняли руководители органов исполнительной власти субъектов Приволжского Федерального округа, ответственные за реализацию целевых моделей, а также руководители региональных корпораций развития.

Главной темой семинара стало обсуждение методов реализации 12 целевых моделей по приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, разработанных по поручению Президента РФ Владимира Путина. Соответствующие разработки должны быть направлены на улучшение конкретных показателей инвестиционного климата и внедрение опыта проектного управления, позволяющего повысить эффективность взаимодействия с инвесторами.

Особое внимание в ходе семинара было уделено обсуждению регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности.