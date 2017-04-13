Семинар для музейных работников «Арсенал: маршрут и образ» пройдёт в Нижнем Новгороде
Семинар для музейных работников «Арсенал: маршрут и образ» пройдёт в Нижнем Новгороде: на нём музейщики узнают о современных навигационных музейных системах.
В прошлом году проект «Арсенал: маршрут и образ» победил в XII конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Музейный дизайн».
И сегодня специалисты по музейной навигации готовы поделиться опытом с коллегами из регионов. Перед участниками семинара выступят специалисты компании Zoloto Group — разработчика проекта навигации в Арсенале, а также во многих других музеях и общественных пространствах; представители Государственной Третьяковской галереи, где был успешно реализован проект навигации в здании на Крымском валу; а также специалисты, которые занимаются инновационными решениями по исследованию аудитории и созданию мультимедийных приложений.
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