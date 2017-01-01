Семейная пара погибла на пожаре в Сергаче. Очаг возгорания был рядом с печкой.

Как сообщает Главное управление МЧС по региону, частный дом по улице Терешковой загорелся в ночь на 22 января. Когда прибыли огнеборцы, полыхал чердак. В региональном ГУ МЧС говорят, что пожар был поздно обнаружен и это повияло на тяжесть последствий. Найдены тела 37-летнего мужчины и 43-летней женщины. Жили они вдвоём. Следователи Сергачского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по региону проводят проверку. По информации регионального СУ СКР, телесных повреждений криминального характера на телах не обнаружено. Очаг возгорания был рядом с печкой.