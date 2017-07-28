Сегодня открывается Международная научная конференция 'Болдинские чтения'

В программе конференции заявлены ведущие пушкинисты России: Н. И. Михайлова (Всероссийский музей Пушкина), В. С. Листов (Новый институт культурологии, Москва), В. А. Кошелев (Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского), Н. Л. Вершинина (Псковский государственный университет), В. А. Викторович (Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна), Г. Л. Гуменная (Нижегородский лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова).Международный статус Болдинских чтений подтверждает участие иностранных ученых. В 2017 году на конференцию приедут литературоведы из Японии (Университет Тюкё), Италии (Университет Сапиена), Германии (Университет им. Георга-Августа, Геттинген), Сербии (Белградский университет), Венгрии (Дебреценский Университет), Канады (Университет Конкордия), Кыргыстана (Институт русского языка и литературы им. Ч. Айтматова).Открытие международной научной конференции состоится в стенах Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино».Полная программа здесь:

http://www.boldinomuzey.ru/index.php/sobytiya/146-programma-xlv-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-boldinskie-chteniya-2017