Сегодня день рождения у губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

Ведёт всегда тот, кто впереди.

И когда впереди он – это значит, есть уверенность. В правильном направлении. В поддержке. В будущем.

Можно жить настоящим, а можно будущим. Видеть его, как видит водитель дорогу в свете фар дальнего света. И определять, как лётчик всегда определяет конечную цель полёта и ведёт к ней сквозь все облака и ветры.

Шанцев ведёт!



P.S. Календарь памятных дат главы региона на нашем сайте Коллектив редакции.

Помогая тем, кто идёт вместе с ним. Поддерживая силой духа, знаниями, опытом. Верой в людей! Для меня это – главное. Вера в себя способна свернуть горы. И он всегда даёт шанс тем, кто готов сделать первый шаг.Он слушает твою идею и внимательно смотрит. И ты понимаешь, что надо сделать даже лучше, чем это задумывалось. Важно, что у него всегда есть слово именно для тебя, даже простое: как дела? Иногда сила именно в простоте.«Мечты слабых – бегство от действительности. Мечты сильных формируют действительность», – писал Юзеф Бестер.Не бойтесь ставить перед собой невероятные цели, умейте нестандартно мыслить и, когда надо, отказываться от привычных шаблонов. Ведите жизнь так, как нужно вам.Шанцев ведёт!