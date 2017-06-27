Сегодня день рождения у губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева
Сегодня день рождения у губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева
Ведёт всегда тот, кто впереди.
И когда впереди он – это значит, есть уверенность. В правильном направлении. В поддержке. В будущем.
Можно жить настоящим, а можно будущим. Видеть его, как видит водитель дорогу в свете фар дальнего света. И определять, как лётчик всегда определяет конечную цель полёта и ведёт к ней сквозь все облака и ветры.
Шанцев ведёт!
Он слушает твою идею и внимательно смотрит. И ты понимаешь, что надо сделать даже лучше, чем это задумывалось. Важно, что у него всегда есть слово именно для тебя, даже простое: как дела? Иногда сила именно в простоте.
«Мечты слабых – бегство от действительности. Мечты сильных формируют действительность», – писал Юзеф Бестер.
Не бойтесь ставить перед собой невероятные цели, умейте нестандартно мыслить и, когда надо, отказываться от привычных шаблонов. Ведите жизнь так, как нужно вам.
Шанцев ведёт!
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