Сборная Выксунского металлургического завода завоевала «Кубок металлургии – 2016» по мини-футболу

Сборная Выксунского металлургическог о завода завоевала «Кубок металлургии – 2016» по мини-футболу. Турнир прошёл в рамках V Всероссийской отраслевой спартакиады в Москве.

Победителями стали Владимир Зонов, Александр Тёщин (оба – «Дружба», Выкса), Вячеслав Ремизов, Александр Залётин, Александр Куташов, Андрей Шалунов, Игорь Агеев (все – «Металлург», Выкса), Илья Дятлов (ПМК, Выкса), Владимир Федотов («Шахтер», Пешелань) и Павел Гизгизов («Муром»). Капитан команды ВМЗ Андрей Шалунов был признан лучшим игроком турнира. Награду сотрудники предприятия получили из рук известного советского и российского футболиста Сергея Юрана.