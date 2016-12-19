Сборная Выксунского металлургического завода завоевала «Кубок металлургии – 2016» по мини-футболу
Сборная Выксунского металлургического завода завоевала «Кубок металлургии – 2016» по мини-футболу. Турнир прошёл в рамках V Всероссийской отраслевой спартакиады в Москве.
Победителями стали Владимир Зонов, Александр Тёщин (оба – «Дружба», Выкса), Вячеслав Ремизов, Александр Залётин, Александр Куташов, Андрей Шалунов, Игорь Агеев (все – «Металлург», Выкса), Илья Дятлов (ПМК, Выкса), Владимир Федотов («Шахтер», Пешелань) и Павел Гизгизов («Муром»). Капитан команды ВМЗ Андрей Шалунов был признан лучшим игроком турнира. Награду сотрудники предприятия получили из рук известного советского и российского футболиста Сергея Юрана.
– Самой сложной и эмоционально напряженной была полуфинальная игра с командой компании «Победа-Профиль», – рассказал тренер выксунской команды, начальник отдела по физкультурно-массовой работе АО «ВМЗ» Виталий Шалунов. – В основное время матч завершился со счетом 0:0. Нам удалось вырвать победу благодаря нескольким сериям пенальти. Успешное выступление команды ВМЗ на турнире стало возможным благодаря тому, что у нас на заводе богатые спортивные традиции.
Теги:
Спорт
Материалы по теме:
27.12.2016
В группе молодёжи победил Михаил Полозюк. Среди юниоров - Виталий Еголин.
27.12.2016
Как двукратному победителю «Всемирных детских игр победителей».
27.12.2016
Александр Скворцов, Михаил Варнаков, Юрий Фёдоров, Алексей Мишин, Вячеслав Рьянов… Кто из поклонников нижегородского хоккея не знает этих прославленных хоккеистов?
Комментирование данного материала запрещено администрацией.