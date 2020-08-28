Сбербанк обменяет мелочь на памятные монеты со спортивной символикой 15:58 — 31.08.2017 Ольга Севрюгина

Акция «Среда для мелочи» будет проходить в 16-ти офисах Сбербанка, расположенных в Нижнем Новгороде и крупных районных центрах Нижегородской области с 31 августа до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В эти дни все желающие смогут не только обменять скопившуюся мелочь, но и получить оригинальный сувенир — памятные монеты со спортивной символикой. В офисах Сбербанка будут установлены специальные счётчики, с помощью которых посетители смогут быстро и безошибочно пересчитать свои монеты. Потом их можно будет обменять в кассе на купюры или зачислить на банковский счет.

«Акция «Среда для мелочи» стартует в канун нового учебного года неслучайно. Дети — всегда желанные гости в наших офисах. С ранних лет у них должно формироваться правильное отношение к деньгам, основы потребительской культуры и финансовой грамотности. Данная акция — наглядное подтверждение известной народной мудрости „копейка рубль бережет“. Откладывая каждый день по монетке, можно незаметно скопить неплохую сумму», — отметил управляющий Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов.



Обменять монеты можно в следующих отделениях Сбербанка в Нижнем Новгороде:



ул. Плотникова, 5

пр-т Ленина, 53

пл. Максима Горького, 1/61

пр-т Гагарина, 108

Казанское шоссе, 11

пр-т Ленина, д. 69/1

ул. Керченская, д. 18

ул. Октябрьская, 35

ул. Бекетова, 3 Б

ул. Коминтерна, 127

ул. Коминтерна, 168

ул. Героя Фильченкова, 10



в Нижегородской области:



г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 3

г. Арзамас, ул. Кирова, 36

г. Бор, ул. Ленина, 157

г. Кстово, пл. Ленина, 3

1161