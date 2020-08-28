Сбербанк обменяет мелочь на памятные монеты со спортивной символикой
Сбербанк обменяет мелочь на памятные монеты со спортивной символикой
В эти дни все желающие смогут не только обменять скопившуюся мелочь, но и получить оригинальный сувенир — памятные монеты со спортивной символикой. В офисах Сбербанка будут установлены специальные счётчики, с помощью которых посетители смогут быстро и безошибочно пересчитать свои монеты. Потом их можно будет обменять в кассе на купюры или зачислить на банковский счет.
«Акция «Среда для мелочи» стартует в канун нового учебного года неслучайно. Дети — всегда желанные гости в наших офисах. С ранних лет у них должно формироваться правильное отношение к деньгам, основы потребительской культуры и финансовой грамотности. Данная акция — наглядное подтверждение известной народной мудрости „копейка рубль бережет“. Откладывая каждый день по монетке, можно незаметно скопить неплохую сумму», — отметил управляющий Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов.
Обменять монеты можно в следующих отделениях Сбербанка в Нижнем Новгороде:
ул. Плотникова, 5
пр-т Ленина, 53
пл. Максима Горького, 1/61
пр-т Гагарина, 108
Казанское шоссе, 11
пр-т Ленина, д. 69/1
ул. Керченская, д. 18
ул. Октябрьская, 35
ул. Бекетова, 3 Б
ул. Коминтерна, 127
ул. Коминтерна, 168
ул. Героя Фильченкова, 10
в Нижегородской области:
г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 3
г. Арзамас, ул. Кирова, 36
г. Бор, ул. Ленина, 157
г. Кстово, пл. Ленина, 3
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