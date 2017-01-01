Саровского предпринимателя обвиняют в продаже непромаркированных дублёнок

Предпринимателя из Сарова обвиняют в реализации двух дублёнок, на которых не были закреплены контрольные идентификационны е знаки (КИЗ). Общая стоимость изделий — 58,5 тыс рублей. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

На дублёнки без КИЗ наложен арест. Материал в отношении предпринимателя направлен в мировой суд по месту совершения правонарушения для рассмотрения и принятия мер по существу.

Напомним, что с 12 августа 2016 года маркировка меховых изделий обязательна для всех участников оборота товаров по данной товарной позиции, включая производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка. За неисполнение данного требования предусмотрены административная и ответственность: на граждан налагается штраф от 2 до 4 тыс рублей, на должностных лиц от 5 10 тыс рублей, на юридических лиц — от 50 до 300 тыс рублей.