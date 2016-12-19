Саровчанин Александр Толмачев победил в международном математическом конкурсе

11:04 — 22.12.2016

 Оксана Снегирева


Саровчанин Александр Толмачев победил в международном математическом конкурсе.

В Калининградской области завершился финал третьего международного математического конкурса GS Group среди старшеклассников из нестоличных городов. В заключительный этап отобрали 40 сильнейших школьников из 27 населенных пунктов России и Беларуси.

В число членов жюри вошли профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рушкин, директор института программных систем РАН Сергей Абрамов и доцент Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета РАН Дмитрий Максимов.

В итоге победителем среди учащихся 9–10 классов стал ученик саровского лицея № 3 Александр Толмачев, который благодаря этой победе получил право на поступление без экзаменов в Президентский физико- математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

Теги: Общество

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