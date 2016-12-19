Саровчанин Александр Толмачев победил в международном математическом конкурсе.

В Калининградской области завершился финал третьего международного математического конкурса GS Group среди старшеклассников из нестоличных городов. В заключительный этап отобрали 40 сильнейших школьников из 27 населенных пунктов России и Беларуси.

В число членов жюри вошли профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рушкин, директор института программных систем РАН Сергей Абрамов и доцент Санкт-Петербургс кого национально-иссл едовательского академического университета РАН Дмитрий Максимов.