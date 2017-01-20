Саровчане успешно выступают на всероссийской олимпиаде школьников

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку призовые места заняли девятиклассница из гимназии №2 Анастасия Сидорук и десятиклассница из лицея №3 Глафира Солдатова.

На олимпиаде по физике успешно выступили сразу 9 саровчан. Дмитрий Гущин, Игорь Орлов, Анастасия Арифова и Александр Савельев (все из лицея №3) стали призерами среди одиннадцатикласс ников. Анастасия Осипова (лицей №15) и Александр Толмачев (лицей №3) стали победителями среди учеников 10-х классов.

Девятиклассники сумели отличиться трижды: Екатерина Ивина (лицей№3) стала победителем, а Артем Коновалов (лицей№3) и Арсений Марченко (лицей№15) получили дипломы призеров.