Саровчане успешно выступают на всероссийской олимпиаде школьников

15:54 — 20.01.2017

 Ксения Губенко


На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку призовые места заняли девятиклассница из гимназии №2 Анастасия Сидорук и десятиклассница из лицея №3 Глафира Солдатова.

На олимпиаде по физике успешно выступили сразу 9 саровчан. Дмитрий Гущин, Игорь Орлов, Анастасия Арифова и Александр Савельев (все из лицея №3) стали призерами среди одиннадцатиклассников. Анастасия Осипова (лицей №15) и Александр Толмачев (лицей №3) стали победителями среди учеников 10-х классов.

Девятиклассники сумели отличиться трижды: Екатерина Ивина (лицей№3) стала победителем, а Артем Коновалов (лицей№3) и Арсений Марченко (лицей№15) получили дипломы призеров.

Теги: Общество

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