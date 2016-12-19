Самодельными игрушками украсили главную ёлку Сеченовского района.

Впервые в районе провели конкурс среди воспитанников детских садов и школьников по изготовлению игрушек для новогодней ёлки села. На конкурс было представлено 105 объёмных игрушек в самых разных номинациях: симво л нового года, лучшая семейная игрушка, Дед Мороз и Снегурочка, гирлянда и другие.