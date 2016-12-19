Самодельными игрушками украсили главную ёлку Сеченовского района

15:50 — 21.12.2016

 Ольга Гогуленко


Самодельными игрушками украсили главную ёлку Сеченовского района.

Впервые в районе провели конкурс среди воспитанников детских садов и школьников по изготовлению игрушек для новогодней ёлки села. На конкурс было представлено 105 объёмных игрушек в самых разных номинациях: символ нового года, лучшая семейная игрушка, Дед Мороз и Снегурочка, гирлянда и другие. 

14 человек признаны победителями. Десятилетний Алексей Морозов смастерил снеговика из монтажной пены, колокольчики из пластиковых бутылок сделал одиннадцатилетний Дмитрий Строин, семилетняя Ольга Новикова сваляла петуха, а её ровесница Анжела Янышева изготовила рождественский венок, взяв для него шишки, ветки ели, имитированных конфет. Свои яркие красивые игрушки эти и другие ребятишки сами повесили на ёлку. Победители и участники в свою очередь тоже не остались без подарков.

Теги: Село

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