С начала 2017 года нижегородцы получат за свет квитанции нового формата

11:06 — 27.12.2016

 


Начиная с января 2017 года нижегородцы будут получать квитанции на оплату услуг энергоснабжения в новом формате. Изменения коснутся уже декабрьских счетов, которые клиенты компании получат в начале января 2017 года. 

Главным новшеством станет отсутствие привычного отрывного талона для передачи показаний счётчиков электроэнергии через специальные ящики Центров обслуживания клиентов и связанный с этим демонтаж ящиков приема показаний.

Передать показания счетчика можно при помощи уже зарекомендовавших себя дистанционных сервисов:

- круглосуточно на сайте компании www.nn.tns-e.ru

- круглосуточно по телефону Единого контактного центра: (831) 233-09-70 через оператора или в автоматическом режиме;

- круглосуточно с помощью sms-сообщения на номер 7049 (для абонентов «Билайн», «Мегафон» и «ТЕЛЕ2») или 79037676049 (для абонентов других мобильных операторов, например, «МТС»);

- круглосуточно по электронной почте svet@nn.tns-e.ru сообщением с указанием номера лицевого счета и показаний счетчика;

- через терминалы в Центрах обслуживания клиентов. В Нижнем Новгороде по адресам: ул. Бекетова, 3Б и ул. Чаадаева, 5Д. В Арзамасе по адресу ул. К. Маркса, д.61, пом. П-6.

Теги: Жкх

Материалы по теме:

22.12.2016

Взнос на капремонт в 2017 году не увеличат

В новом году он по-прежнему составит 6 рублей 30 копеек с 1 квадратного метра общей площади.

22.12.2016

Управляющие компании отказываются от ветхих домов

Факты расторжения ДУКами договоров управления с собственниками отмечены во многих городах области.

22.12.2016

5 изменений в ЖКХ в 2016 году

Что изменилось в это сфере в уходящем году?

Комментирование данного материала запрещено администрацией.