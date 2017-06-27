С 1 июля нижегородские предприниматели обязаны перейти на онлайн-кассы

На сегодняшний день Федеральная налоговая служба России зарегистрировала около 850 тыс онлайн-касс, что составляет 75% от целевого парка. Ежедневно они передают в ФНС информацию более чем о 70 млн чеках. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Нижегородской области.

Напомним, что, согласно закону №290-ФЗ, срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники (ККТ), которая предполагает передачу информации о расчётах а электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн, наступает с 1 июля. К этому сроку организации и индивидуальные предприниматели, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ, обязаны модернизировать имеющийся парк касс или заменить его на онлайн-кассы.Налоговая служба выдала разрешение 10 операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том числе бюджетных стоимостью до 18 тысяч рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчётности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года формировалось более 0,5 млрд документов отчётности. Новый порядок избавит бизнес от этой нагрузки, так как все регистрационные действия можно осуществлять через «личный кабинет», а вся информация о расчётах поступает в налоговые органы в режиме онлайн автоматом.Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налоговых органов за счёт дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода.В то же время глава ФНС России Михаил Мищустин поручил руководителям региональных управлений службы обеспечить возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности, если организация приняла все меры для перехода на новый порядок. Например, если она заказала ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получила и в этой связи не могут работать по новым правилам, то она имеет право работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину – главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчёта.